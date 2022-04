Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea pentru cetatenii romani care gazduiesc refugiati ucraineni.Anuntul a fost facut de prim ministrul Nicolae Ciuca in debutul sedintei de Guvern.Nu am reusit in sedinta de miercuri sa finalizam procedurile…

- "Astazi, in ședința de Guvern, va fi aprobata acordarea ajutorului financiar pe care Romania l-a stabilit in ședința comuna din luna februarie, de la Chișinau, cu guvernul Republicii Moldova. Acel ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 de milioane de euro va putea fi accesat de guvernul de…

- Primaria Chișinau a repartizat 5 milioane de lei din fondul de rezerva, pentru cheltuielile necesare in scopul gestionarii situației cu privire la refugiați. Decizia a fost luata la ședința Comisiei pentru administarea Fondului de Rezerva al municipiului Chișinau. Anunțul a fost facut de primarul capitalei,…

- Comisia Europeana a transferat, in data de 3 februarie 2022, in contul Romaniei, suma de 596 de milioane de euro, reprezentand decontul pentru decembrie 2021 la plata subvențiilor APIA ale fermierilor și crescatorilor de animale, a anunțat directorul general al Agenției de Plați și Intervenție pentru…

- „In urma verificarilor, s-au gasit 81.195 facturi gresite, iar la nivelul energiei electrice au fost identificate peste 400.000 de facturi gresite. In urma controalelor ANPC s-a constat nerepectarea normelor din lege, și s-a dispus refacerea controalelor. Suntem convinși ca vom atinge targetul privind…

- Mii de pensionari nu mai fac fata facturilor uriașe la energie si gaze. In acest context, in ședința de Guvern de azi s-a discutat pe tema pachetului de ajutor social in care se va reanaliza legea salarizarii si a pensiilor, demers care, potrivit ministrului Muncii, va dura aproximativ 120 de zile. Intrebat…

- Facturile romanilor la electricitate și gaze vor scadea, dau asigurari autoritațile, dupa ce liderii coaliției au stabilit noile masuri de plafonare și compensare. Guvernul va adopta in ședința de miercuri un proiect de ordonanța de urgența prin care se va introduce obligativitatea refacerii facturilor…