- Bugetul Capitalei a fost adoptat, vineri, dupa ce consilierii PNL si cei ai USR-PLUS au ajuns la o ințelegere in acest sens. Potrivit antena3.ro, 34 de consilieri au votat pentru, 5 impotriva si 15 s-au abtinut. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, de vineri dimineața, ca au fost…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca discuțiile de joi seara privind bugetul Capitalei au inregistrat progrese, fiind convenite o serie de ajustari la proiectul de buget, la o forma acceptata de toata lumea. ”Sigur, nu e un buget perfect, dar e pasul necesar și corect pentru a incepe investițiile…

- Președintele USR PLUS București, Claudiu Nasui revine, marți, cu avertismentul dat primarului general Nicușor Dan, conform caruia consilierii formațiunii NU vor vota bugetul Primariei Capitalei, deoarece ”motivul pentru care Bucurestiul a ajuns de facto in faliment este minciuna”. USR PLUS București…

- Claudiu Nasui, ministru al Economiei și copreședinte USR PLUS București, recunoaște ca i-a pus pe consilierii partidului sa pice bugetul Primariei Capitalei pentru ca viceprimarul Horia Tomescu nu are drept total asupra spitalelor bucureștene. Miza USR PLUS este bugetul alocat spitalelor bucureștene…

- Roxana Wring, fostul lider al USR București, critica, intr-o postare pe rețelele de socializare, atitudinea colegilor din USR PLUS, care au trantit azi bugetul Capitalei, suparați pe Nicușor Dan ca nu vrea sa ii dea viceprimarului lor toate drepturile de semnatura pe spitalele Capitalei. ”Sunt absolut…

- Primarul general al Capitalei nu are incredere in viceprimari, astfel ca și-a delegat atribuțiile, conform unui document obținut de Sursa Zilei, city-managerului Diana Punga, fosta sa șefa de cabinet și fosta sa colega de ONG. Nicușor Dan este in carantina, dupa ce fiica sa a fost testata pozitiv cu…

- Secretarul de stat Andreea Moldovan considera ca o carantina naționala de doua saptamani ar fi o soluție foarte buna pentru țara noastra, la acest moment al pandemiei. „Perioada de incubație a virusului este de doua saptamani, ceea ce inseamna ca daca timp de maximum doua saptamani nu se transmite virusul,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit, vineri, intr-o conferința de presa privitoare la ultimele sale masuri, dar comentariile pe pagina sa de Facebook au curs șiruri-șiruri doar cu privire la coafura sa. Nicușor Dan și-a transmis conferința pe pagina personala de Facebook, insa oamenii…