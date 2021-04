Bugetul alocat Ministerului Tineretului și Sportului pentru acest este de 543 milioane de lei, mai puțin decat in 2020, cand acesta a fost de 570 de milioane. Practic, in plin an olimpic, instituția condusa de Eduard Novak are cel mai mic buget din cele 18 ministere. Suma, echivalentul a 110 milioane de euro, este cat o șpaga mai serioasa și mai mica decat prejudiciile de aproape 740 milioane de lei produse in dosarele finalizate de catre DNA cu decizii definitive in 2020. Pentru investiții s-au alocat doar 3,2 milioane de lei , ceea ce se deduce ca principalii investitori in sportul romanesc…