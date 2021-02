Bugetul Agriculturii nu include suma necesară despăgubirilor pentru culturile calamitate Bugetul Ministerului Agriculturii nu include suma de un miliard de lei necesara platii despagubirilor acordate producatorilor agricoli pentru culturile de primavara calamitate iar situatia catastrofala in care acestia au ajuns ii vor impinge catre masuri extreme, atrage atentia Alianta pentru Agricultura si Cooperare. “Din parcurgerea proiectului de Buget al MADR aferent anului 2021, constatam cu consternare ca nici ultima promisiune nu s-a indeplinit, respectiv nu este cuprinsa suma de 1.000.000 mii lei, necesara platii despagubirilor acordate producatorilor agricoli pentru culturile de primavara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

