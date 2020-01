Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprovat, in ședința de guvern de vineri, acordarea a doua zile libere in plus. Singura instituție care va lucra diferit este Trezoreria. Este vorba de zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020, insa acestea ar trebui recuperate pana la finalul anului viitor. „Pentru personalul institutiilor…

