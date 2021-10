BUGETAREA Participativa - o mare gogoasa desumflata. Dupa anuntarea in vara a faptului ca o minune apare si la Bistrita privind stradaniile administratiei de asi face timp si a ne baga in seama pe noi cei multi si buni platnici, a aparut mult asteptata BUGETARE PARTICIPATIVA prin care cetatenii isi pot face cunoscute ideile lor si sustinerea administratiei locale. ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

