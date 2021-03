Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pe 2021 adoptat de Guvern arata diferit comparativ cu varianta inițiala a proiectului. Bugetele multor instituții au suferit modificari, printre acestea aflandu-se Sanatatea, Educația, MAI, MAE, Transporturi. Deficitul pe cash ramane la fel, de 7,16% din PIB (80 miliarde lei), iar pe ESA de…

- Ministerul Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si Ministerul Sanatatii vor primi anul acesta credite bugetare mai mici fata de executia preliminata din 2020, conform proiectului de buget postat pe site-ul MF .…

- Cine primește mai puțini bani in bugetul pe 2021Cinci ministere și trei servicii vor avea bugete mai mici in 2021.Cea mai semnificativa scadere, in valoare absoluta, este la Ministerul Sanatații, care va beneficia de 17,4 miliarde de lei, cu 11,2% mai puțin fața de anul trecut.Cea mai mare scadere procentuala…

- Guvernul a aprobat, luni, Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale, care reglementeaza noua structura a Executivului si a ministerelor. Unele ministere iși vor schimba denumirea, avand in vedere ca vor avea atribuții noi, noteaza HotNews.ro. Acest…

- Asumandu-și misiunea fundamentala de a apara drepturile civile și de a combate orice abuz instituțional, Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a decis sa monitorizeze profesionist și transparent activitatea noului Guvern, inca din prima zi de dupa votul din Parlament.…

- Ludovic Orban: “PNL a hotarat, cu 63 de voturi ”pentru”, 2 voturi ”impotriva” și cinci abțineri, susținerea protocolului, a acordului de colaborare cu USR-PLUS și UDMR pentru coaliția de guvernare, dar și lista miniștrilor. A fost o dezbatere serioasa, o dezbatere animata, in urma careia, PNL a decis…