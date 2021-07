Stiri pe aceeasi tema

- Portarul italian Gianluigi Donnarumma, desemnat cel mai bun fotbalist de la EURO 2020, unde a cucerit trofeul alaturi de selectionata tarii sale, a semnat un contract valabil pana in 2026 cu echipa de fotbal Paris Saint-Germain, a anuntat miercuri seara clubul francez, potrivit Agerpres. Goalkeeper-ul…

- Portarul selectionatei Italiei, Gianluigi Donnarumma a fost ales cel mai bun jucator al Campionatului European de fotbal - EURO 2020, la finalul caruia Squadra Azzurra a cucerit titlul continental pentru a doua oara in istoria sa, duminica seara, pe stadionul Wembley din Londra, in fata

- Gianluigi Donnarumma este unul dintre cei mai buni portari din lume. In ciuda faptului ca este foarte tanar, italianul a aparat senzațional poarta Italiei la Euro 2020. Și in finala, fotbalistul, care este acum campion european cu Italia, a facut diferența la loviturile de departajare. Donnarumma exceleaza…

- Gianluigi Buffon (43 de ani) iși va incheia cariera la Parma, clubul care l-a lansat in fotbalul mare. Acesta va semna un acord pe 2 ani cu echipa la care joaca romanii Man și Mihaila și va primi banderola de capitan. Dupa ce s-a sesparțit de Juventus in aceasta vara, Gianluigi Buffon va apara poarta…

- La doar câteva zile dupa ce anunța transferul lui Gianluigi Donnarumma la PSG, jurnalistul Fabrizio Romano susține ca cele doua parți s-au înțeles și portarul va sta la Paris pâna în 2026. Între buturile Italiei la Euro 2020, Gianluigi Donnarumma și-a gasit echipa.…

- Gianluigi Donnarumma, portarul de 22 de ani, dorit de Juventus și Barcelona, va semna un contract pana in 2026. Liber dupa desparțirea de AC Milan, va caștiga 12 milioane de euro pe sezon. Selecționerul Roberto Mancini a intuit ca portarul naționalei Italiei nu va ramane fara echipa pana incepe Euro…

- La 43 de ani, Gianluigi Buffon a cucerit a șasea Cupa a Italiei, egalandu-l pe Mancini și Stankovici. Are și cele mai multe titluri (10). Miercuri, a aparat in ultimul meci la Juventus, dar nu se retrage la vara. Juventus a ratat titlul, dar a caștigat in 2021 celelalte trofee puse in joc in Italia.…

- Suporteri ai echipei AC Milan au obtinut o intalnire cu portarul echipei Gianluigi Donnarumma, in cantonamentul de la Milanello, potrivit news.ro. Potrivit informatiilor Sky Sport, Gianluigi Donnarumma s-a confruntat, sambata, cu fanii, la centrul de antrenament Milanello, cu cateva ore inainte…