Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Noii Zeelande a anuntat ca va aloca 20 de milioane de dolari neozeelandezi (12 milioane de dolari americani) drept finantari climatice destinate compensarii pierderilor si pagubele inregistrate de tari in curs de dezvoltare, informeaza marti Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un rarisim exemplar original al Constitutiei Statelor Unite ale Americii din 1787, estimat intre 20 de milioane si 30 de milioane de dolari, va fi scos la licitatie in luna decembrie la New York, la un an dupa ce o alta editie princeps a aceluiasi document istoric a fost vanduta cu suma exceptionala…

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) va distribui peste 200 de milioane de dolari cluburilor care vor avea jucatori la Cupa Mondiala din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie), transmite DPA, potrivit Agerpres.FIFA a confirmat marti detaliile programului sau de beneficii pentru cluburi, precizand ca…

- Un maiou care a apartinut legendarului jucator de baschet Michael Jordan a fost adjudecat la o licitatie pentru suma record de aproximativ 10 milioane de dolari, a anuntat casa Sotheby’s, informeaza agentia DPA, citata de Agerpres. Maioul a devenit astfel cel mai scump suvenir sportiv purtat vandut…

- Un tricou purtat de Michael Jordan, in 1998, in NBA, a fost vandut la licitatie in schimbul sumei record de 10.1 milioane de dolari, a anunțat joi casa de licitații Sotheby’s, informeaza News.ro. Suma reprezinta un record pentru un tricou de baschet, un record pentru orice obiect purtat la un meci,…

- Guvernul polonez va comanda un nou lot de 48 obuziere autopropulsate cu senile AHS Krab si 36 de vehicule de insotire de la producator polonez de armament Huta Stalowa Wola, pentru 3,8 miliarde de zloti (797 milioane de dolari), a anuntat luni ministrul apararii, Mariusz Blaszczak, transmite Reuters.…

- La finalul lunii august, activele oficiale de rezerva au constituit 4.188 de milioane de dolari in creștere cu peste 122 de milioane de dolari, in decurs de o saptamana, iar de la inceputul lunii august rezervele au crescut cu peste 460 de milioane de dolari, arata datele Bancii Naționale a Moldovei.…

- Un cartonas de baseball reprezentandu-l pe jucatorul Mickey Mantle a fost vandut cu 12,6 milioane de dolari, devenind cel mai valoros obiect legat de istoria sportului vandut vreodata prin licitatie, informeaza Reuters, citat de News.ro. Cartonasul extrem de rar, vandut de Heritage Auctions, a depasit…