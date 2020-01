Stiri pe aceeasi tema

- Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, l-a felicitat marți pe președintele român Klaus Iohannis pentru primirea premiului Charlemagne pe anul 2019.„Vreau sa îl felicit pe Klaus Iohannis, el va primi Karlspreis (premiul Charlemagne)…

- Premierul Ungariei Viktor Orban participa la spectacolul susținut de formația Duna – „Libertate `89”, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara (CRAFT), incepand cu ora 19, un spectacol de gala in memoria timișorenilor care s-au ridicat impotriva regimului Ceaușescu acum 30 de ani. La Centrul…

- Eveniment important, in aceasta seara, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania a organizat „Gala Libertate 89”, cu ocazia marcarii a 30 de ani de la Revoluția Romana din Decembrie 1989. Printre invitați s-a numarat și Viktor Orban, premierul Ungariei,…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, FIDESZ, ar putea sa paraseasca PPE, formațiunea politica de centru-dreapta paneuropeana, potrivit unei declarații a premierului Viktor Orban, citat de Reuters. FIDESZ a fost suspendat in martie din PPE ca urmare a unei campanii populiste impotriva imigrației in care…

- Uniunea Europeana considera Grecia si alte tari de intrare in Europa drept 'parcari foarte comode pentru refugiati si migranti', a acuzat premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Seful guvernului conservator regreta ca UE 'ignora problema' recrudescentei sosirilor migrantilor in Grecia. Peste 1.350 de persoane…

- Aceasta ar fi prima oara cand un est-european ar conduce cea mai mare familie de dreapta in UE, in care se afla Uniunea Crestin Democrata (CDU) a cancelarului german Angela Merkel si Partidul francez Les Republicains (LR, opozitie).Numirea sa la conducerea PPE, fara suspans, din cauza lipsei…

- Renault se afla in cautarea unui CEO permanent, iar guvernul francez a spus ca, in acest caz, "experiența in redresarea unei companii este mai importanta decat naționalitatea". In acest context, presa franceza a speculat pe marginea potențialilor candidați pentru aceasta poziție. Principalul favorit…

- Ziarul Unirea (P) Comunicat de presa: PSD-iștii vad venind cea mai mare infrangere de dupa Revoluție. Iohannis: PSD baga in disperare pensionarii cu o minciuna gogonata Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca PSD se „agata cu disperare de putere”. Șeful statului ii acuza pe social-democrați ca, pe…