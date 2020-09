Budapesta: Hotelurile vor trebui să închidă, iar cei 5.000 de ghizi turistici vor rămâne pe drumuri Hotelurile din Budapesta, care obțin 90% din venituri din turismul extern ar putea sa se închida din nou, dupa ce guvernul a impus restricții la granițe, iar cei 5000 de ghizi turistici sunt în pericol sa își piarda locurile de munca, scrie site-ul portfolio.hu. &"Ghizii turistici ar putea trece la predarea limbilor straine sau își vor abandona cariera, urmând sa-și consume economiile și sa aplice pentru alte joburi&"mai scrie portalul de știri, citând Infostart. Hotelurile din Budapesta vor trebui sa se închida, deoarece nu vor veni vizitatori straini… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

