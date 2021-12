In perioada urmatoare vor fi luate masuri concrete in sprijinul cresterii participarii sociale a persoanelor cu dizabilitati, a transmis, vineri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, dupa ședința de guvern. “Cresterea participarii sociale a persoanelor cu dizabilitati este o prioritate si in perioada urmatoare vor fi luate masuri concrete in sprijinul acestora“, a mentionat Marius Budai. Ministrul Muncii a apreciat ca deficitul de forta de munca reprezinta o oportunitate pentru angajarea lucratorilor cu dizabilitati. “Cred cu tarie ca, daca sunt sustinute, persoanele cu dizabilitati…