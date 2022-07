Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 11 iulie 2022, se aniverseaza 23 de ani de la inființarea Inspecției Muncii in structura și organizarea actuala. Inființata in baza Legii nr. 108/1999, Inspectia Muncii actioneaza pentru asigurarea protectiei sociale a muncii, in baza prevederilor art. 41 din Constitutia Romaniei, republicata…

- Aproape fiecare aspect al vieții noastre se poate desfașura in online, de la comunicare, consultații medicale, pana la shopping și divertisment. Dar una dintre cele mai importante schimbari a fost trecerea de la munca de birou la munca de la distanța sau telemunca.Telemunca nu este un concept…

- Mai mulți istorici semneaza o scrisoare deschisa privind ingradirea accesului la documente cu valoare istorica din Arhivele Naționale ale Romaniei. E vorba de documente emise in perioada de dinainte de 1989, deci de documente mai vechi de 30 de ani. Practic, semnatarii acuza Arhivele Naționale de cenzura.…

- 135 de accidente de munca s-au inregistrat anul trecut in județul Maramureș, din care doua au fost mortale. ”In 2021 am avut 111 accidente de munca in industria prelucratoare, 14 accidente in construcții, in transport 10, am avut și doua accidente mortale”, a spus Traian-Rad Taut, inspector-șef adjunct…

- In ziua de 30 aprilie, in fiecare an, este Ziua Infanteriei Romane. La 30 aprilie 1830 s-a hotarat „formaluirea in Valahia a șase batalioane pedestrime și 6 escadroane calarime a strajii pamantești”, țarile Romane obținand, in baza Tratatului de la Adrianopol, dreptul sa-și inființeze propria lor putere…

- Potrivit proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona, aprobat in Guvern astazi, bonele vor putea fi angajate nu doar prin agenții ca pana acum, ci și prin contract individual de munca intre parinte și bona. In calitate de angajator, parintele trebuie…

- In perioada 05 ndash; 08.04.2022, s a desfasurat, la nivel national, Campania de control pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata, precum si pentru verificarea respectarii de catre angajatori a prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca timp de munca si de odihna, salarizare si in…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate saptaminal, catre Inspectia Muncii. Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 11.04. -15.04.2022, in activitatea de control,…