- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat miercuri ca profesorii au dreptate sa fie nemultumiti si Comitetul interministerial, care urmeaza sa fie constituit, va cauta solutii sa rezolve aceasta problema, mentionand ca PSD este deschis de dialog.

- „Profesorii sunt nemultumiti si au dreptate sa fie nemultumiti. Venim, totusi, dupa 2 ani de inghetari in sistemul public de salarizare. Suntem in situatia in care s-a agreat la nivelul coalitiei si constituim acel Comitet interministerial sa cautam solutii sa rezolvam problema, pentru ca pe oameni…

- Profesorii fac greva. Au anunțat ca astazi nu vor preda, din cauza ca ar avea salarii mici și ca nu le-ar fi platite orele suplimentare. Protestul va dura doua ore, intre 11.00 și 13.00. In acest interval, cadrele didactice care participa la acțiunea de protest doar vor supraveghea elevii. Salariatii…

