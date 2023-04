Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, spune, marți, ca nu va fi o inghețare a salariilor bugetarilor, ci „de o neintervenție pe o perioada limitata”. El afirma ca, in continuare, vor fi facute angajari in Educație și Sanatate.„Pe o perioada de cateva luni sa nu mai fie intervenție asupra legii salarizarii.…

- Florin Cițu a declarat, luni, in exclusivitate la Realitatea PLUS, ca Marius Budai „trebuie sa plece acasa” pentru ca a creat „un haos in sistemul de pensii”, precizand ca amanarea jalonului reformei pensiilor inseamna „sa spunem adio banilor din PNRR”.Intr-o intervenție la Realitatea PLUS, Florin Cițu…

- O noua formula de calcul va fi aplicata pentru stabilirea pensiilor, ceea ce inseamna ca, in total, cinci milioane de pensii vor fi recalculate. Ministrul Muncii promite ca nicio pensie nu va scadea. Ministerul Muncii si Casa Nationala de Pensii Publice au finalizat varianta finala pentru Legea Pensiilor,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, ca autoritatile din tara noastra trebuie intai sa se ocupe de speranta de viata sanatoasa a cetatenilor, dupa care sa vada daca pot discuta despre o eventuala majorare a varstei de pensionare. El a adaugat ca nu sustine sub nicio forma majorarea varstei…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat luni, intr-o conferinta de presa la sediul PSD, ca a intocmit adrese de solicitare catre toti ministrii de linie, cu termen saptamana aceasta, miercuri, sa depuna amendamente la legea pensiilor speciale. El a mentionat ca este momentul ca si ministrul Bolos…

- Potrivit ministrului Muncii, Marius Budai, vor fi recalculate pensiile al caror cuantum depașește venitul incasat in perioada in care pensionarul se afla in activitate.”Spus asa, taiate, e asa... prea direct. Vor fi recalculate acele pensii care depașesc cuantumul veniturilor incasate in timpul activitatii.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, si-a manifestat, astazi, solidaritatea cu angajatii din sistemul de invatamant si cu cei din sistemul sanitar, care au protestat fata de nivelul scazut al salariilor, relateaza Agerpres. Citește și: El a declarat ca sindicatele din cele doua sectoare de activitate vor…

- Budpi a declarat, vineri, pentru AGERPRES ca sindicatele din cele doua sectoare de activitate vor deveni parteneri ai Ministerului Muncii atunci cand va fi discutat viitorul proiect al Legii salarizarii in sistemul bugetar. „Am spus dintotdeauna ca au dreptate. Dupa o perioada de doi ani de zile, si…