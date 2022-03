Stiri pe aceeasi tema

- Budai a fost intrebat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, in ce stadiu este “renegocierea” PNRR privind procentul din PIB alocat pensiilor. “Nu renunt niciodata, doar daca nu mai sunt ministru, si nici atunci n-o sa renunt, pentru ca sunt parlamentar. Sa fim foarte clari: putem sa-i spunem cum vrem sa-i…

- Pe fondul conflictului armat din Ucraina, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a luat o serie de decizii care vizeaza flexibilizarea conditiilor de acces pe piata muncii din Romania pentru cetatenii ucrainieni. In data de 07.03.2022 a fost aprobat in sedinta de Guvern un act normativ ce are in…

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic, a transmis, vineri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, pe Facebook. ‘Ca urmare a intrebarilor aparute in spatiul public…

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, pe Facebook, potrivit Agerpres. „Ca urmare a intrebarilor aparute…

- 350 de femei au fost hartuite anul trecut acasa sau la serviciu, acestea fiind doar cele care au cerut ajutorul autoritaților, a transmis sambata ministrul familiei, Gabriela Firea, precizand ca ”trebuie spus stop hartuirii si violentei la serviciu”, potrivit News.ro. Firea a transmis, intr-un mesaj…

- Marius Budai este pe lista miniștrilor care nu mai sunt doriți in Coaliție. In ciuda acestor tensiuni, șeful de la ministerul muncii sta liniștit și nici nu vrea sa auda de plecare. Intrebat de jurnaliști cand iși va da demisia, ministrul s-a facut ca nu ințelege intrebarea și a dat un raspuns evaziv.…

- Liberalii susțin ca sunt bani pentru majorarea pensiilor fara sa se faca o modificare a PNRR, așa cum a solicitat PSD. Declarația a fost facuta marți, de purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, in cadrul unei conferințe de presa. “9,4 din PIB este o suma suficienta, ar exista spațiu suficient și pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marți, la Parlament, ca la discuția de la inceputul lunii ianuarie cu președintele Klaus Iohannis miniștrii au fost de acord ca procentul de 9,4% din PIB trecut in PNRR pentru pensii „nu ar fi suficient”. Acesta a spus ca a stabilit cu ministrul Muncii, Marius Budai,…