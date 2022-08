Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat joi, la Palatul Victoria, ca Ordonanta privin majorarea salariilor bugetarilor va fi aprobata saptamana viitoare, iar restul de masuri privind sporurile a ramas sa fie analizate separat.

- Intarzierea majorarii salariilor pentru bugetari a fost cauzata de USR care a atacat la Curtea Constitutionala legea respectiva, a declarat, joi, in conferinta de presa organizata dupa sedinta de Guvern, ministrul Finantelor, scrie Agerpres.„Am facut Legea bugetului de stat, am venit in fata dumneavoastra…

- Ordonanța privind majorarea salariilor bugetarilor va fi aprobata saptamana viitoare. Precizari ale ministrului Finanțelor Ordonanța privind majorarea salariilor bugetarilor va fi aprobata saptamana viitoare. Precizari ale ministrului Finanțelor In cursul saptamanii viitoare va fi aprobata ordonanța…

- Majorarea salariilor bugetarilor: Profesorii ar primi 4% in plus la salariu, incepand cu luna viitoare Majorarea salariilor bugetarilor: Profesorii ar primi 4% in plus la salariu, incepand cu luna viitoare Toate categoriile de personal platit din fonduri publice, chiar și cadrele didactice, sunt vizate…

- Guvernul a retras ordonanța care prevedea majorarea salariilor angajaților de la stat și sporuri suplimentare pentru unele categorii.Ordonanța prevedea majorarea salariilor bugetarilor care nu se afla pe grila din 2022, la nivelul maxim salarial prevazut de legea salarizarii. Mai exact, aceștia…

- Salariilor romanilor ar putea CREȘTE de la 1 ianuarie 2023: Ce spune ministrul Muncii despre majorarea pensiilor Salariilor romanilor ar putea CREȘTE de la 1 ianuarie 2023: Ce spune ministrul Muncii despre majorarea pensiilor Salariile angajaților din Romania ar putea crește incepand cu 1 ianuarie 202,…

- Marius Budai vine cu vești menite sa ofere o noua speranța romanilor afectați de scumpirile exorbitante inregistrate in ultima perioada. Potrivit ministrului Muncii, noile masuri sociale nu vor viza doar pensionarii cu venituri mici, ci vor avea in vedere toți romanii grav afectați de aceasta criza…