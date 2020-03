Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul de la Antena 3, Radu Tudor, anunța ca, incepand de vineri, va face publice 10 propuneri pe care le considera cruciale ca Romania sa treaca mai ușor prin criza generata de coronavirus."Avand in vedere criza financiara care va veni pe fondul efectelor corona in economie, e imperioasa…

- „In contextul pandemiei declanșate de noul coronavirus și a decretarii starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei, exista o creștere substanțiala a cererii pentru anumite produse comercializate pe piața, in condițiile in care oferta este in limite normale sau chiar mai redusa decat in mod uzual.Avand…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara - SINDALIMENTA, care are derulare proiecte pe fonduri europene, solicita Ministerului Fondurilor Europene, Autoritatii de Management si Ministerului Finantelor Publice - SUSPENDAREA CONTRACTELOR DE FINANTARE si, implicit,…

- Agenda domnului Oliver Jankovec, prezent în România la invitația domnului David Ciceo, care este și Directorul General al Aeroportului Internațional Cluj, a inclus și o întâlnire cu directorii generali ai aeroporturilor din țara membre AAR și cu reprezentanți ai Autoritații…

- Deputatul social-democrat botoșanean Razvan Rotaru, prezent la votul din Plenul reunit al Parlamentului pentru votul de investitura al guvernului Cițu considera ca PNL prin retragerea premierului desemnat adancește haosul și nesiguranța care au pus stapanire pe Romania in guvernarea liberala.

- Premierul interimar Ludovic Orban a spus, marți seara, in cadrul ședinței Executivului, ca e nevoie ca efectivele de epidemiologi sa fie crescute, solicitand ministrului Sanatații sa angajeze doctori care au aceasta specialitate, anunța MEDIAFAX.„Creșteți efectivele de medici implicați in…

- Primarul Francisc Boldea isi dovedeste din nou incapacitatea de a gestiona problemele orasului. In plina criza provocata de infectiile cu coronavirus, Boldea anunta decizii care ii bulverseaza pe lugojeni. In timp ce directorii de institutii cer administratiei locale fonduri pentru achizitia de dezinfectanti,…

Romania, fara GUVERN in plina criza de coronavirus: Ședința plenului Parlamentului a fost AMANATA, din lipsa de cvorum