Bucurie in Miscare, in week-end, la Satu Mare

- Festivalul a adunat peste 80 de concurenți din Iași, Suceava, Piatra-Neamț, Satu Mare, Botoșani și Chișinau care au cantat live, concurand in cele doua mari secțiuni ale evenimentului: muzica ușoara si muzica populara.

- In Harkov, unde bombardamentele continua, festivalul de muzica clasica KharkivMusicFest 2022 se va desfașura intr-un buncar, a scris publicația Ukrainska Pravda . Deschiderea oficiala a evenimentului a avut loc pe peronul stației de metrou „Muzeul de istorie”. Subteranul este „casa” pentru peste 15.000…

- In perioada 5-6 martie, Bucurie in Mișcare – Winter Fun, vine in Borșa. Competiții de schi, distracție, jocuri și mișcare, pentru participanți de toate varstele. Winter Fun este un proiect marca Bucurie in Mișcare, destinat deopotriva practicanților de sporturi de iarna – ski și snowboard, dar și celor…

- In perioada 26- 27 februarie, Bucurie in Mișcare – Winter Fun vine in Rarau. Ne propunem un weekend plin de distracție, mișcare și competiții, pentru participanți de toate varstele. Winter Fun este un proiect marca Bucurie in Mișcare, destinat deopotriva practicanților de sporturi de iarna – ski și…

- Pe 19 și 20 februarie, programul inițiat de Caiac SMile și susținut de Cris-Tim, "Și oamenii cu dizabilitați iși doresc sa schieze" ajunge "acasa" (partia pe care s-a nascut ideea și locul unde se antreneaza permanent echipa proiectului) pe partia Icoana, din Cavnic. Voluntarii și monitorii de schi…

- In 2021 au fost amenajate din bugetul local 400 de locuri de parcare, care din acest an vor putea fi activate pentru rezervare. Primaria Municipiului Satu Mare a investit astfel și in 2021 peste 3 milioane de lei pentru realizarea locurilor de parcare in cartierele din municipiu, spune edilul municipiului…