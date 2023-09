Bucuria copiilor ne aduce cea mai mare multumire.

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca sunt inlocuite echipamentele de la trei locuri de joaca si o zona de fitness din Gradina Cismigiu, iar saptamana viitoare ALPAB va incepe inlocuirea tartanului care acopera aceste zone pentru siguranta copiilor si utilizatorilor.„Se inlocuiesc echipamentele…

- Liderii PSD au decis ca Alfred Simonis sa ramana in functia de presedinte interimar al Camerei Deputatilor, in postul lasat vacant de Marcel Ciolacu, scrie News.ro. Pe langa Alfred Simonis (presedinte interimar), PSD va avea inca patru functii in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor: Daniel Suciu…

- Claudia Patrașcanu a fost data din nou in judecata de familia Badalau. Fosta soacra o acuza pe aceasta ca i-a pus microfoane printre lucrurile copiilor, motiv pentru care i-a facut plangere penala. „N-am de zis nimic de ei, nici de bine, nici de rau. Dar s-a ajuns prea departe. Și cand faci acuzații…

- Fantana arteziana din Piața Unirii nu funcționat deloc in aceasta vara, deși era așteptata cu mare drag de cei mici și nu numai. Canicula ar fi fost mai puțin resimțita, daca ”arteziana” ar fi funcționat. In zilele toride, in Piața Unirii, la nivelul granitului, temperatura era de peste 40 de grade,…

- Sambata, 15 iulie 2023 de la ora 18:00 are loc lansarea albumului „Frumusețea și bucuria muzicii”, concert de gala a artistului Constantin Florescu. Evenimentul are loc in Parcul Copou din municipiul Iași. Intrarea este libera. Scriitorul Liviu Apetroaie a adus vestea festivalului in matinalul de la…

- O invațatoare de la o școala din Barlad folosește elemente din natura ca sa iși invețe elevii sa scrie și sa citeasca, dar le formeaza și spiritul de echipa, empatia și dorința de a fi mai buni ca sa ii pregateasca și pentru viața

- Procurorul-sef Anticoruptie, Veronica Dragalin, a fost inregistrata in timp ce si-a amenintat colegii ca va da buzna in casele lor si le va pune catuse fata de copii si sotii. Mai mult, in discursul sau ea a repetat de doua ori ca nu are rabdare sa faca asta.