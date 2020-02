Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Gheorghe le-a dat o replica dura lui Andrei Caramitru si Daniel Funeriu, dupa ce a fost acuzat ca face propaganda pro-comunism si critica Uniunea Europeana in spectacolul „Degeaba 30“, difuzat recent de Televiziunea Romana.

- A plecat la Teheran la o conferința internaționala și urma sa se intoarca acasa, in Ucraina, cu zborul fatal care a luat viața a 167 de oameni. Este vorba despre un expert in relații internaționale, care le-a marturisit jurnaliștilor de la Unian ce l-a determinat sa-și schimbe decizia pe ultima suta…

- Social-democrata finlandeza Sanna Marin, in varsta de 34 de ani, a devenit marti noul prim-ministru al Finlandei, in fruntea unei coalitii de cinci partide, toate conduse de femei mai tinere de 35 de ani, cu o exceptie, transmit dpa si Reuters. Sanna Marin a obtinut marti votul de incredere al parlamentului…

- Partidul de Centru al Finlandei a anuntat luni ca lidera sa, Katri Kulmuni, va fi numita ministru al finantelor in cabinetul de coalitie ce ar urma sa fie investit saptamana aceasta, informeaza Reuters. Guvernul de la Helsinki condus de premierul social-democrat Antti Rinne a demisionat saptamana trecuta…

- Social-democratii finlandezi au desemnat-o lider pe Sanna Marin, o tanara in varsta de 34 de ani, care va deveni cel mai tanar premier din istoria țarii, relateaza Reuters. „Avem mult de muncit pentru a recladi increderea [electoratului -n.r]. Avem un program comun de guvernare care intarește coalitia”,…

- Corul de copii Theotokos din Alba Iulia va pleca sambata spre Finlanda, intr-un turneu de colinde tradiționale. In perioada 7 – 19 decembrie, acesta va susține concerte de colinde din repertoriul romanesc și universal in capitala Finlandei – Helsinki, in capitala Estoniei – Tallinn și in cadrul targurilor…

- Analfabetismul functional la elevi Foto Agerpres Elevii români au obtinut rezultatele cele mai slabe din ultimii noua ani la testele PISA - o evaluare care pune accent pe competentele necesare pentru viata personala, sociala sau pentru integrarea pe piata muncii. Cu alte cuvinte,…

- Raportul international publicat pe 3 decembrie de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica OECD "What students know and can do" prezinta rezultatele evaluarii in tarile participante si extrage date de cercetare relevante pentru politicile educationale. Pe primele locuri la domeniul citire…