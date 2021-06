Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) anunța ca va depune o plangere impotriva Primariei București, pentru nerespectarea legii, in legatura cu taximetria. De asemenea, transportatorii se pregatesc de proteste. Conform unui comunicat de presa transmis de COTAR, Primaria Municipiului București a emis 10.269 de autorizații de taxi, dintre care, in acest moment, mai mult de jumatate sunt retrase, din diverse motive. Din cele circa 5.000 de taxiuri ramase in piața, mai mult de jumatate nu au autorizațiile avizate, nici pana in prezent, deși dosarele de avizare…