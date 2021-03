Stiri pe aceeasi tema

- The areas with the most newly confirmed SARS-CoV-2 cases from the previous daily reporting are Bucharest City with 477, followed by the counties of Timis - 235, Cluj -169, Maramures - 123, Ilfov - 121, and Brasov - 118, according to the report released on Sunday by the Strategic Communication Group…

- Zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt: Bucuresti - 477, judetele Timis - 235, Cluj -169, Maramures - 123, Ilfov - 121, Brasov - 118, potrivit datelor transmise, duminica, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Cele mai putine…

- Un numar de 2.415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a peste 28.500 de teste la nivel national, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza…

- Timiș a inregistrat, sambata, o rata de infectare cu coronavirus de 3.61 la mia de locuitori, conform bilanțului prezentat de autoritați. Acesta este singurul județ din Romania ramas in scenariul roșu. Bucureștiul (1.94) și județele Alba (2.08), Brașov (2.04), Cluj (245), Hunedoara (1.67), Ilfov (2.13),…

- The areas with the most newly confirmed cases of SARS-CoV-2 infection compared to the last report are Bucharest - 257 and Timis - 194, Cluj - 186, Brasov - 150, Iasi - 125 , Constanta - 121, Ilfov - 120, Suceava - 114 counties, according to the data reported on Wednesday by the Strategic Communication…

- Alba se menține pe Locul al XV-lea, in topul național al incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, fiind depașit astazi, 22 decembrie 2020, de Ilfov cu 6.38, București cu 5.59, Constanța cu 4.66, Brașov cu 4.44, Cluj cu 4.39, Timiș cu 4.00, Braila cu 3.25, Ialomița cu 3.12, Galați cu 2.91, Argeș cu…

- Fostul deputat PSD Octavian Goga și fiul acestuia au fost reținuți, alaturi de o alta persoana, in dosarul de evaziune fiscala și inșelaciune in care cu o zi in urma au fost facute 144 de percheziții in București și in 13 județe. Goga, trecut intre timp la Pro Romania, partid din partea caruia a candidat…

- Fața de luna precedenta, vanzarile de imobile la nivel național au scazut insa cu 23.492, la 60.183. In luna menționata, cele mai multe imobile vandute au fost in Bucuresti - 12.132, Ilfov - 5.498 si Cluj - 3.456.Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Caras Severin - 227,…