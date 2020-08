Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, in Centrul Vechi al Capitalei, terasele s-au inchis la ora 23:00, dupa ce autoritațile au stabilit o noua serie de restricții menite sa reduca transmiterea comunitara a coronavirusului in țara noastra. Polițiștii au facut razii pentru a se asigura ca regulile sunt respectate.

- De ieri seara, distracția are limita de ora in București și in alte 7 județe din țara. Terasele și cluburile se inchid dupa ora 23:00. Masura ii supara pe mulți tineri: e vara și nu sunt deloc puțini cei care pun relaxarea pe primul loc.

- ȘtrandulBerceni din București a fost inchis temporar de AutoritateaNaționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) dupa ce au fostgasite mai multe nereguli atat zona de agrement, cat și inprivința alimentelor. Ștrandul a primit și o amenda de 18.000 delei.Inspectoriiau sancționat ștrandul Berceni din…

- Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Constanța au stabilit, in unanimitate, mai multe masuri la nivel local, prin care vizeaza reducerea riscului de raspandire a coronavirusului.Prefectul George Niculescu a anunțat ca terasele de pe Litoral vor ramane deschise și dupa ora 23.00, insa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca ar prefera sa nu intre intr-o polemica, dupa Raed Arafat, Ludovic Orban și Nelu Tataru, au spus ca in București nu mai sunt locuri la ATI, iar primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus ca nu este adevarat și ca Guvernul dezinformeaza.„As prefera…

- Social-democrații au postat, duminica, pe pagina oficiala de Facebook, o fotografie cu premierul Ludovic Orban, la o terasa din Centrul Vechi al Capitalei, in timp ce bea bere, spunand ca „Orban a instalat o guvernare de bodega”.„Guvernul alege șefi in Sanatate dintre liberalii cu ”școala…

- Centru Vechi a fost din nou animat azi-noapte, dupa aproape trei luni de restricții, in care localurile au fost inchise. Din primul minut in care a fost permis, terasele din Centrul Vechi s-au redeschis pentru clienți, iar zona a inceput din nou sa prinda viața. Regulile care trebuie respectate Redeschiderea…

- Punctul zero al distracției din Capitala a revenit, de azi-noapte, la atmosfera obișnuita. Cateva terase din Centrul Vechi au fost redeschise, iar clienții au dat navala. Regulile impuse de autoritați au schimbat, insa, din farmecul distracției de noapte din București.