Bucureşti: parcări pentru biciclete, securizate cu aplicații IT Primul container-rastel pentru biciclete securizate cu aplicatii ITva fi montat in aceasta vara. Sectorul 4 al Municipiului București va implementa in perioada imediat urmatoare un proiect pilot privind amenajarea, in spațiile publice, a unor containere speciale destinate depozitarii in siguranța a bicicletelor. Astfel, bicicliștii din sectorul 4 nu vor mai fi obligați sa-și care bicicletele pe scarile blocurilor și nici nu vor mai bloca culoarele de pe etaje, ci le vor lasa intr-un spațiu sigur, monitorizat video. Primul container de acest fel, folosit deja cu succes in Olanda, urmeaza sa fie… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

