- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au deschis un dosar penal in legatura cu organizarea grevei de catre angajații de la Societatea de Transport Bucuresti (STB). Potrivit unor surse judiciare, a fost deschis un dosar penal, in care se efectueaza cercetari in rem, cu privire…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele nu au ieșit pe traseu nici vineri dimineața in București, pentru a doua zi consecutiv, deși acțiunea a fost declarata ilegala de catre Tribunal. Primarul general, Nicușor Dan, se afla la sediul Societații de Transport București de la 6 dimineața, discutand cu conducerea…

- Personalul implicat in protestele de joi refuza sa isi reia activitatea, desi instanta a dispus suspendarea grevei, si exista posibilitatea ca aceasta greva sa continue si maine, anunta Societatea de Transport Bucuresti (STB). “Ca urmare a hotararii Tribunalului Bucuresti prin care instanta de judecata…

- Societatea de Transport București anunța ca este posibil ca greva de joi sa se prelungeasca și vineri dupa ce șoferii refuza sa iasa pe traseu, la presunea sindicaliștilor. STB le-a cerut public angajaților sa respecte decizia Tribunalului de suspendare a grevei și i-a amenințat cu „dosare penale”."Ca…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a transmis, joi, pe Facebook ca spera ca niciun lider de sindicat sa nu sfideze decizia Tribunalului Bucuresti de a suspenda greva angajatatilor STB si sa incite la continuarea protestului. Edilul a spus ca este in continuare deschis dialogului, insa pana…

- Tribunalul București a decis joi suspendarea grevei angajaților Societații de Transport București (STB) și reluarea imediata a activitații. Hotararea instanței este executorie. Acțiunea in instanța a fost introdusa de catre conducerea STB, care a reclamat ca greva este ilegala, nefiind parcurși pașii…

- Magistrații Tribunalului București au decis suspendarea protestului de la Societatea de Transport București. Joi dimineața, o buna parte dintre autobuze, troleibuze sau tramvaie nu au ieșit pe trasee dupa ce șoferii sau vatmanii au decis sa ramana la sediul societații. Magistrații au dispus „reluarea…

- Circulația in Capitala este grav afectata de greva salariaților de la Societatea de Transport Bucuresti (STB), in condițiile in care peste 1.400 de mijloace de transport (autobuze, tramvaie, troleibuze) nu au ieșit pe traseu. Taximetriștii, in schimb, s-au mobilizat la maximum pentru a asigura transportul…