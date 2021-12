Șapte linii de transport in comun vor funcționa și in noaptea de Revelion. De Craciun, autobuzele și troleibuzele vor circula dupa programul unei zile de duminica, anunța Primaria Municipiului București. In zilele de 25 și 26 decembrie 2021, precum și pe 1 și 2 ianuarie 2022, liniile de transport public din Regiunea București – Ilfov vor funcționa dupa programul de circulație al unei zile de duminica. Totodata, ținand cont de decizia autoritaților de a relaxa restricțiile de circulație in aceasta perioada, șapte linii de zi vor funcționa și in noaptea de Revelion. Ca urmare, vehiculele liniilor…