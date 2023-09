Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul, Brasovul, Iasiul si Craiova sunt orasele din Romania care au fost clasate in anii trecuti ca orase de categoria a doua din punctul de vedere al calitatii aerului, ceea ce inseamna ca nivelul maxim admis de poluare a fost depasit de mai mult de 35 de ori pe an, potrivit Garzii de Mediu.Cu…

- Romania așteapta din partea Ucrainei prezentarea unui plan de acțiune cu privire la masuri eficiente de control al exportului de cereale, „pentru prevenirea denaturarii pieței” din țara noastra, masuri pe care s-a angajat ca le va prezenta pana la finalul zilei de luni, 18 septembrie 2023, potrivit…

- Comisia Europeana a anunțat vineri, 15 septembrie, ca inchide in mod oficial Mecanismul de Cooperare și de Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria, invocand progresele pe care le-au facut cele doua țari in domeniile reformei judiciare și anticorupției.MCV-ul a fost introdus in 2007, la aderarea…

- John Kerry, emisarul special pentru clima al presedintelui SUA, a declarat joi intr-un interviu pentru Reuters ca tari precum Romania si Bulgaria ar putea folosi gazele naturale in tranzitia lor catre surse curate de energie, cu conditia sa ia masuri pentru a capta emisiile generate de noile exploatari.…

- In urma exploziilor letale care au avut loc sambata la o stație de gaz petrolier lichefiat (GPL) din Crevedia, langa București, Romania a solicitat asistența din partea UE pentru tratarea victimelor cu arsuri grave.

- Schema de ajutor de stat aprobata joi de Comisia Europeana, care se va desfașura pana in 2027, prevede ca padurarii vor primi compensații atunci cand li se va cere sa nu taie copaci din motive de mediu, relateaza Politico.„Schema are ca scop stoparea și inversarea pierderii biodiversitații, imbunatațirea…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, spune, luni, ca ministrul Culturii, Raluca Turcan, este cea care, atunci cand a fost ministru al Muncii, a avizat azile ale groazei și ar trebui sa faca un pas in spate, dupa modelul Gabrielei Firea și a lui Marius Budai, informeaza Mediafax.Raluca Turcan…

- Premierul Marcel Ciolacu este decis sa rezolve, pana in toamna, problema pensiilor speciale și interdicția cumulului pensiei cu salariu. Proiectele reprezinta jaloane in PNRR și Romania nu-și permite sa nu realizeze la timp reformele cerute de Comisia Europeana.Cele doua legi au fost contestate la…