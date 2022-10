Bucureşti - 4 persoane au fost reţinute pentru trafic de droguri Bucuresti - 4 persoane au fost retinute pentru trafic de droguri Foto: diicot.ro Patru persoane au fost retinute în capitala pentru trafic de droguri, dupa ce la locuintele lor au fost gasite 50 de kilograme de canabis. O parte din cantitate era ascunsa într-un perete fals, într-un beci. Potrivit DIICOT, doi dintre inculpati au înfiintat o cultura de canabis într-o hala de aproximativ 1.000 de metri patrati în judetul Vrancea, iar alti doi au intermediat vânzarea drogurilor obtinute. Cu totii au fost prezentati Tribunalului Bucuresti… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost retinute, vineri, de procurorii DIICOT, dupa ce doua dintre ele ar fi infiintat o cultura de canabis intr-o hala de aproximativ 1.000 de metri patrati, situata in judetul Vrancea, iar celelalte ar fi comercializat drogurile obtinute. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a patru persoane, cercetate pentru trafic de droguri de risc in forma continuata.Procurorii au retinut ca, in cursul acestui an, doua persoane…

- In urma celor 19 de perchezitii domiciliare efectuate la data de 19.10.2022, la domiciliul unor persoane fizice, la sediile mai multor societati comerciale si punctele de lucru ale acestor entitati comerciale, au fost descoperite si ridicate inscrisuri ce vizeaza activitatea comerciala a peste 110 entitati…

- Miercuri, 19 octombrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca – Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, au efectuat 10 percheziții domiciliare in municipiul Baia Mare. In cadrul…

- Doua persoane au fost retinute, iar o a treia este cercetata sub control judiciar, fiind acuzate ca ar fi distribuit droguri pe raza municipiului. Politistii ieseni, impreuna cu procurorii DIICOT, au facut miercuri 11 perchezitii domiciliare, fiind vizate sase persoane, cu varste cuprinse intre 32 si…

- 6 persoane trimise in judecata pentru trafic de droguri de mare risc Sase persoane au fost trimise în judecata de procurori pentru trafic de droguri de mare risc, transmite redactorul RRA, Diana Surdu. Cinci inculpati sunt arestati preventiv, iar unul se afla în…

- București: 4 persoane retinute pentru trafic de droguri de mare risc Patru persoane au fost retinute pentru trafic de droguri de mare risc, fiind acuzate ca ar fi comercializat heroina si ecstasy catre consumatori din Capitala. Acestea urmeaza sa fie prezentate în instanta cu propunere…

- In perioada mai august 2022, cele 3 persoane l ar fi determinat pe minorul de 13 ani sa apeleze in mod repetat la mila publicului, pentru a cere ajutor material, sub pretextul vanzarii ambulante de carti uzate si ar fi beneficiat de foloase patrimoniale de pe urma acestei activitati.Miercuri, 24 august…