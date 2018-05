Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul se afla pe locul 4 in topul capitalelor cu cei mai nemultumiti cetateni in privinta spatiilor publice – piete, bulevarde sau zone pietonale etc. - din orase, arata un raport al Eurostat.

- Doar jumatate (56%) din locuitorii Bucurestiului sunt multumiti de spatiile publice (piete, scuaruri si zone pentru pietoni) din orasul lor, arata datele publicate Eurostat pe baza unui sondaj care a cuprins 83 orase europene in 2015.

- Doar jumatate (56%) din locuitorii Bucurestiului sunt multumiti de spatiile publice (piete, scuaruri si zone pentru pietoni) din orasul lor, arata datele publicate Eurostat pe baza unui sondaj care a cuprins 83 orase europene in 2015.

- Capitala ramane un oras murdar si prost administrat, peste doua treimi dintre bucuresteni sunt nemultumiti de curatenia orasului in care locuiesc, arata datele publicate de Eurostat dupa un sondaj care a cuprins 109 orase europene. Locuitorii Romei s-au declarat cei mai nemultumiti europeni de curatenia…

- Bucurestenii sunt printre cei mai nemultumiti cetateni europeni de nivelul curateniei in orasul unde locuiesc. Cel putin asa arata ultimul studiu Eurostat care masoara procentul de populatie (din capitalele statelor UE) satisfacuta sau partial satisfacuta de nivelul curateniei din orasele in care traiesc.

- Peste doua treimi dintre bucuresteni sunt nemultumiti de curatenia orasului in care locuiesc, arata datele publicate luni de Eurostat pe baza unui sondaj care a cuprins 109 orase europene in 2015, conform Agerpres.

- Peste doua treimi dintre bucuresteni sunt nemultumiti de curatenia orasului in care locuiesc, arata datele publicate luni de Eurostat pe baza unui sondaj care a cuprins 109 orase europene in 2015. Cei mai nemultumiti europeni de curatenia orasului lor sunt locuitorii Romei, doar 9% dintre acestia considerand…

- Bucurestiul are nevoie de dublarea investitiilor in transport pentru a evita un colaps iminent al transportului public, este concluzia unei conferinte intitulate „Bucuresti. Blocat in trafic”. Aproape 460 din cele...