Bucureștenii ne invită să descoperim cetățile dacice Munții Oraștiei constituie o atracție pentru pasionații de istorie și mistere. Asociația Wild Romania ne invita sa descoperim istoria locului, pentru a putea sa ințelegem care ne sunt radacinile. Pe 13-15 august, Wild Romania ii invita pe pasionații de istorie intr-un tur unic, de poveste, al cetaților uitate ale dacilor. ”Sarmisegetuza, Costesti, Blidaru, Piatra Rosie, Capalna, Fetele Albe… De cate ori ne gandim la razboinicii daci, ne vin in minte aceste locuri fabuloase. Poate din cauza misterului ce le inconjoara, poate din cauza frumusetii salbatice a muntilor Orastiei. Dar daca… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarea arheologica a castrului roman de la Calugareni face parte dintr-un plan mai amplu de cercetare a limes-ului de est al al Daciei intracarpatice. Proiectul de cercetare contribuie la valorificarea potentialului arheologic si istoric al complexului, iar in acest context, situl de la Calugareni,…

- O campanie de cercetari arheologice se desfasoara, in aceste zile, in cetatea dacica Sarmizegetusa Regia din Muntii Orastiei, in cadrul proiectului de restaurare a sitului UNESCO denumit "Capitala Daciei - Muzeu viu al patrimoniului cultural european", a informat, marti, Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara.…

- „Pentru clarificarea unor aspecte aparute in dezbaterea publica privind demersul Bancii Nationale a Romaniei de a se adresa presedintelui Camerei Deputatilor si al Senatului in legatura cu proiectul de Lege privind unele masuri privind continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile…

- ''Purtata'' - Jocul fetelor si nevestelor de pe Tarnave, din care cel mai cunoscut este cel al Fetelor de la Capalna, va fi conservat si promovat printr-un proiect finantat prin Administratia Fondului Cultural National. Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, "'Purtata'…

- Vicepremierii Dan Barna (USR PLUS) si Kelemen Hunor (UDMR) transmit ca in sedinta coalitiei guvernamentale de luni nu s-a ajuns la un acord in ce priveste legea care vizeaza transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert a unor terenuri proprietate privata a statului aflate in folosinta…

- Braconierii de comori dacice au facut averi uriașe de pe urma traficului de obiecte de patrimoniu descoperite in siturile arheologice din Munții Orastiei. Dintre acestea, cele mai valoroase au fost celebrele brațari dacice spiralate din aur. The post Povestea de film a brațarilor dacice, comorile din…

- Drumul care serpuieste catre cetatea regala din Muntii Orastiei se descalceste dintre ramurile fagilor peste crestetul carora aburi grosi se unesc cu cerul. Ploua linistit peste Sureanu, cum sade bine intr-o zi de duminica. Inveliti in pelerine sau ascunsi sub umbrele, cativa turisti iau drumul la…

- Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara a semnat vineri contractul pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica in cadrul proiectului "Capitala Daciei - Muzeu viu al patrimoniului cultural european", ce are ca obiect conservarea, restaurarea si punerea in valoare a cetatii Sarmizegetusa Regia,…