Bucurestenii de la Smart Mind Solutions SRL ofera consultanta in etapa II-a de reabilitare a retelelor din municipiul Constanta (DOCUMENT)

- Primaria Constanta a atribuit societatii Mapps Master Appraisal SRL din Bucuresti un contract de consultanta in vederea in vederea delegarii gestiunii serviciilor si activitatilor necesare exploatarii si intretinerii cimitirelor umane din municipiu Potrivit www.termene.ro, compania a avut in anul 2022…

- Primaria Constanta a atribuit direct un contract de lucrari foraje pentru subtraversari bulevarde, strazi, alei pietonale in municipiu.Contractul in valoare de 276.500 lei fara TVA a revenit societatii Foriz Construct SRL, cu sediul social pe Bulevardul Mamaia din Constanta.Despre Foriz Construct SRLSocietatea…

- Avand in vedere proiectele "Reabilitarea retelelor termice primare transport a energiei termice din Municipiul Constanta Etapa Ildquo; si ldquo;Reabilitarea retelelor de termoficare din Municipiul Constanta Etapa III" se impune executarea lucrarilor de conexiune a unor tronsoane noi de conducte magistrale,…

- Primaria Constanta a lansat achizitia pentru executia lucrarilor, inclusiv serviciul de proiectare PAC, PT, DDE, asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea retelelor termice secundare si contorizarea la nivel de scara pentru municipiul Constanta ndash; etapa IVldquo;. Contractul…

- Primaria Constanta a atribuit societatii Gamaro Dinamic Structure SRL un contract de lucrari de reparatii curte imobil apartinand Casei Casatoriilor, situat pe str. Mihai Eminescu nr. 20 Asociatii si administratorii Gamaro Dinamic Structure SRL sunt Iustin Fabian Roman si Didi Gabriel Ungureanu. Contractul…

- Mentionam ca potrivit proiectului de hotarare, in mai 2022, Ceronav a inregistrat la sediul Primariei Constanta o solicitare de cumparare a terenului in suprafata de 692 mp, situat pe Aleea Universitatii in municipiul ConstantaConsilierii locali municipali isi vor da sau nu, acordul in sedinta de vineri,…

- Contractul a fost atribuit pentru suma de 153.624.55 lei societatii Agora Proiect SRL In anul fiscal 2021, societatea a inregistrat un profit de 109.205 lei, o cifra de afaceri de 763.327 lei, are un numar de trei salariati si datorii de 114.961 lei Potrivit www.confidas.ro, compania a incheiat 95 contracte…

- Avand in vedere proiectul "Reabilitarea retelelor termice primare transport a energiei termice din Municipiul Constanta Etapa 1rsquo;rsquo;, se impune executarea lucrarilor de conexiune a unor tronsoane noi de conducte magistrale, pe bulevardul 1 Mai.Pentru realizarea acestor lucrari nu se va putea…