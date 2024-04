Bucureștean de 21 de ani cercetat de polițiști, după ce a înșelat un tânăr din Sebeș Luni, 22 aprilie 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat un tanar de 21 de ani, din Municipiul București, care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de inșelaciune. Din cercetari a rezultat ca, in luna februarie 2024, tanarul ar fi postat un anunț, pe o rețea de socializare, oferind spre […] The post Bucureștean de 21 de ani cercetat de polițiști, dupa ce a inșelat un tanar din Sebeș first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 aprilie 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat un tanar de 21 de ani, din municipiul București, care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de inșelaciune. Din cercetari a rezultat ca, in luna februarie 2024, tanarul ar fi postat…

- Vineri, 19 aprilie 2024, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat un barbat de 65 de ani, din maMunicipiul Sebeș, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt, fapta care a fost reclamata poliției la data de 18 aprilie 2024. In sarcina barbatului…

- Joi, 18 aprilie 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat un barbat de 48 de ani, din comuna Garbova, ca persoana banuita de savarșirea unor infracțiuni de furt calificat și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos. In sarcina acestuia…

- Duminica, 14 aprilie 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, sprijiniți de polițiștii de ordine publica, au identificat un barbat de 48 de ani, din municipiul Sebeș, care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt. Se pare ca, la data de 14 aprilie…

- Polițiștii bucureșteni au reușit sa-l prinda pe barbatul de 53 de ani care a furat de mai multe ori din autoturismele de lux ale clienților care mergeau la cluburile și restaurantelor exclusiviste din Nordul Capitalei. Hoțul a fost trimis in arest preventiv timp de 30 de zile, alaturi de ajutorul lui,…

- Procesul de recrutare si selectie pentru posturi de soldati si gradati profesionisti, se desfasoara dupa urmatorul calendar:- inscrierea candidatilor: 12.02 - 08.03.2024;- selectia candidatilor: 19.02 - 15.03.2024;- efectuarea examinarii medicale in unitatile sanitare militare: 26.02 - 22.03.2024;-…

- Colegiul Medicilor din Municipiul București face un apel catre Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru rezolvarea cu rapiditate a disfuncționalitaților din sistemul SIUI, deoarece perturba activitatea in toate sectoarele medicale, scrie adevarul.ro. „Știm ca noul președinte al Casei…

- Cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat La data de 8 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, in municipiul București, la…