- UPDATE – Resturile unui elicopter canadian angajat intr-o operatiune a NATO, dat disparut miercuri seara, au fost gasite in Marea Ionica, intre Grecia si Italia, a anuntat joi o sursa militara greaca, informeaza AFP. ‘Resturi (ale aparatului) au fost gasite in zona de control si de interventie a Italiei’…

