Stiri pe aceeasi tema

- La apogeul primei invazii ilegale a Rusiei in estul Ucrainei, in vara anului 2014, mai multi oficiali rusi de rang inalt s-au adunat la sediul Ministerului Apararii, o cladire impunatoare din epoca lui Stalin, situata pe malul raului Moskva. Se aflau acolo pentru a-l intalni pe Evgheni Prigojin, un…

- Cotidianul britanic The Guardian a realizat un amplu portret al lui Evgheni Prigojin, omul care e acum in furuntea mașinii de razboi a lui Vladimir Putin in Ucraina. Articolul a fost preluat și de News.ro și e reprodus acum și de Libertatea.E vorba despre viața unui am despre care se spune ca nici macar…

- La apogeul primei invazii ilegale a Rusiei in estul Ucrainei, in vara anului 2014, mai multi oficiali rusi de rang inalt s-au adunat la sediul Ministerului Apararii, o cladire impunatoare din epoca lui Stalin, situata pe malul raului Moskva. Se aflau acolo pentru a-l intalni pe Evgheni Prigojin, un…

- La apogeul primei invazii ilegale a Rusiei in estul Ucrainei, in vara anului 2014, mai multi oficiali rusi de rang inalt s-au adunat la sediul Ministerului Apararii, o cladire impunatoare din epoca lui Stalin, situata pe malul raului Moskva. Se aflau acolo pentru a-l intalni pe Evgheni Prigojin, un…

- Un soldat din gruparea de mercenari Wagner a fost inmormantat cu onoruri militare in Rusia, dupa ce a fost ucis in Ucraina. El a fost trimis pe front direct din inchisoare, unde iși ispașea pedeapsa dupa ce și-a ucis propria mama. Serghei Molodtsov, in varsta de 46 de ani, a fost scos dintr-o dintr-o…

- Ca urmare a atrocitaților comise de regimul lui Vladimir Putin impotriva civililor ucraineni, deputații europeni au recunoscut Rusia ca stat sponsor al terorismului. Parlamentul a adoptat o rezoluție privind ultimele evoluții in razboiul brutal de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Deputații europeni…

- "Bucatarul lui Putin" a recunoscut recent ca este liderul mercenarilor Wagner. Din acel moment au avut loc mai multe schimbari. Specialiștii spun ca acesta iese tot mai mult din umbra și de sub controlul Kremlinului.„Au avut loc niște schimbari destul de remarcabile cu Prigojin in ultimele saptamani”,…

- Patronul gruparii paramilitare private ruse Wagner, Evgheni Prigojin, un om de afaceri apropiat Kremlinului recunoaste luni "amestecuri" - "cu precautie si precizie" - in alegerile americane, cu o zi inainte de alegerile de la jumatate de mandat ("midterms") in Statele Unite care, acuza Moscova de amestec…