Stiri pe aceeasi tema

- A avea un zambet perfect este dorința multora dintre noi. Iar daca credeai ca este dificil de obținut un astfel de zambet, acum vei afla 5 pași pentru ca zambetul tau sa atraga toate privirile. 1. Igiena dentara Igiena dentara constituite cea mai importanta etapa pentru a obține un zambet uimitor.…

- Un echipaj din cadrul Politiei Falticeni, a oprit in trafic pe Bulevardul Revolutiei, un autoturism la volanul caruia se afla un barbat din comuna Vadu Moldovei. Conducatorului auto, i s-a solicitat sa prezinte documentele personale cat si ale autoturismului, dar a declarat verbal ca nu detine permis…

- Un puternic incendiu a izbucnit astazi la o gospodarie din satul Budeni, orașul Dolhasca. Potrivit ISU Suceava, incendiul se manifesta la o casa de locuit cu posibilitați de propagare la construcțiile invecinate. Pompierii intervin in momentul de fața pentru localizarea și lichidarea incendiului. La…

- La data de 12 iunie in spațiul public, in mass-media locala au aparut imagini surprinzand incalcarea de catre un conducator auto a regulilor de circulație pe un segment al DN2 de pe raza județului Suceava. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava, impreuna cu polițiștii Poliției…

- Se anunța un divorț cu scandal in lumea celor mami bogați oameni ai planetei. Rupert Murdoch, deținatorul imperiului media News Corporation și soția sa, Jerry Hall, divorțeaza dupa șase ani de casatorie, potrivit click.ro. Uniunea lor a reprezentat o a patra casatorie pentru Murdoch, care are o avere…

- Un autocamion s-a rasturnat in aceasta dimineața in afara parții carosabile pe raza localitații Fantana Mare. La fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Falticeni cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma cu sprijinul unui echipaj SAJ. In accident…

- O patrula din cadrul Secției 11 Poliție Rurala Pojorata a oprit pentru control pe DJ 175 din localitatea Moldova Sulița, autoturismul condus de un localnic de 45 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l…

- Soția milionarului Cristi Borcea a povestit cum a devenit un model internațional, peste ocean, cum a negociat primul contract ca sa-și ajute familia și ce a facut cu banii caștigați in metropola Valentina Pelinel, 41 de ani, soția lui Cristi Borcea, a locuit o buna perioada la New York, acolo unde s-a…