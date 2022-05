Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria respinge setul de sanctiuni propus de UE ce include un embargo asupra petrolului rusesc, in forma sa actuala. Decizia a fost explicata de ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Oficialul maghiar a transmis ca Ungaria nu a primit nicio noua propunere serioasa din partea Comisiei Europene…

- Katalin Novak a fost investita sambata in functia de presedinte al Ungariei, intr-o ceremonie desfașurata in fața Parlamentului de la Budapesta. Al saselea presedinte de la schimbarea sistemului politic din Ungaria, in 1989-1990, ea este prima femeie care ajunge șef al statului. Fost deputat al partidului…

- Ungaria nu poate susține noul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene impotriva Rusiei in forma sa actuala, inclusiv un embargo asupra importurilor de țiței rusesc, a declarat vineri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters. Orban a spus ca actuala propunere a Comisiei Europene de interzicere a importurilor…

- Ungaria nu poate susține noul pachet de sancțiuni UE impotriva Rusiei in forma sa actuala – care include un embargo asupra importurilor de țiței – a declarat Viktor Orban, vineri, premierul de la Budapesta, la un post de radio, potrivit Reuters . Viktor Orban a declarat ca propunerea actuala a Comisiei…

- Comisia Europeana e a trimis miercuri o scrisoare oficiala Ungariei ca prim pas al unei noi proceduri prin care Budapesta este avertizata ca ar putea avea fondurile europene inghețate in caz ca nu respecta normele europene privind statul de drept, relateaza Reuters.Viktor Orban a caștigat un al patrulea…

- Uniunea Europeana vrea sa elimine toate taxele la importurile din Ucraina ca sa realizeze o zona de schimburi economice și sa ajute țara lovita de razboi. In urma unei solicitari din partea Ucrainei, Comisia Europeana a propus miercuri o serie de „masuri temporare de liberalizare a comerțului” care…

- Liderul partidului polonez de guvernamant, Jaroslaw Kaczynski, a criticat vineri pozitia premierului ungar Viktor Orban fata de razboiul din Ucraina si a estimat ca din acest motiv Polonia ''va trebui sa-si reconsidere relatiile cu Ungaria'', relateaza agentia EFE. Kaczynski, fondator si lider al partidului…

- Ungaria trebuie sa ramana afara fața de conflictul militar din estul Ucrainei, unde situatia se mentine ”serioasa si tensionata” si trebuie facut totul pentru evitarea unui razboi, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, transmite agentia MTI. Orban a vizitat Centrul integrat de operatiuni…