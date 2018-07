Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de elevi olimpici au fost prezenti marti, 5 iunie, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu, pentru a-l vedea si asculta pe singurul roman care a fost vreodata in cosmos. Dumitru Prunariu le-a...

- Fundasul roman Dragos Grigore, de la clubul qatarian Al-Sailiya, a semnat pentru Ludogoret Razgrad, campioana Bulgariei la fotbal, unde va juca alaturi de conationalii sai Cosmin Moti si Claudiu Keseru, relateaza Reuters. Grigore, 31 ani, fost jucator la Poli Timisoara, Dinamo Bucuresti…

- Astazi s-a implinit un an de la atentatul de pe London Bridge. Un roman a devenit atunci eroul britanicilor, dupa ce s-a luptat cu unul dintre teroristi si a adapostit 20 de oameni ingroziti in brutaria in care lucra.

- Un pilot roman a decedat subit in Franța. Comandorul Ion Staiculescu era comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni și se afla in misiune la Cherbourg, Franta. El a murit, sambata, in camera de hotel in care era cazat, anunta Ministerul Apararii Nationale (MApN).

- Florin Morariu, eroul atacului de la London Bridge, spune ca se simte abandonat și sufera de stres post-traumatic dupa atentatul terorist la care a fost martor anul trecut, scrie BBC News. Brutarul roman care s-a luptat cu trei teroriști și i-a imobilizat in timpul atacului de la London Bridge, a declarat…

- Locotenent colonel Viorel Cristea, un militar roman care a fost decorat inclusiv de presedintele Poloniei pentru merite deosebite in misiunile din Afganistan, a murit la 45 de ani, principala ipoteza luata in calcul de anchetatori fiind sinuciderea.