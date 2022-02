Bruce Willis are opt nominalizări la Zmeura de Aur 2022 Anul acesta, Bruce Willis e vedeta premiilor Zmeura de Aur. Actorul are nu mai putin de opt filme pe lista neagra a premiilor satirice, informeaza Observatornews . Organizatorii au simtit nevoia sa ii ofere o categorie separata, dat fiind numarul de filme proaste din palmares. Cel mai slab film, care a primit si cele mai multe nominalizari, este comedia muzicala dedicata printesei Diana. Pe lista se regasesc American Siege, Apex si Out of Death, productii care nu au lasat o impresie buna cinefililor. Laureatii vor primi trofeele in forma de zmeura in data de 26 martie. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

