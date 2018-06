E vara și e soare. E rost de plaja, mare și piscina. Știi ce precauții trebuie sa iți iei ca sa te bronzezi in siguranța? E binecunoscut ca razele solare nocive, in special cele UVA, au ca rezultat instalarea fotoimbatranirii, imbatranirea prematura, ba chiar si leziuni ale pielii sau boli maligne. Radiatiile UVA si UVB intervin in mod direct asupra procesului de melanogeneza. Rezultatul? Pigmentarea pielii. In acest caz, pielea activeaza sistemele de aparare datorita melanocitelor, celule localizate intre epiderm si derm, cu rol principal de sintetizare a...