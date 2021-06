Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Tenis de Masa are planuri mari pentru Jocurile Olimpice, competiție care va incepe peste mai puțin de o luna in Japonia. Intr-o disciplina dominata categoric de asiatici, forul condus de buzoianul Cristinel Romanescu iși propune sa atace podiumul la Tokyo. Probele in care exista…

- Transformate in ultimul timp in adevarate mini-campionate europene, cu nu mai putin de 19 tari prezente la start, cum s-a intamplat la editia din acest an, Campionatele Balcanice de atletism seniori i-au adus Marinei Baboi cea de-a 20-a medalie balcanica din palmares! Cea mai buna sprintera a Romaniei…

- Marina Baboi a fost cea mai buna atleta din echipa Romaniei prezenta la Cupa Europei de la Cluj Napoca, competitie incheiata duminica seara si pe care tara noastra a organizat-o in premiera. Marina a fost singurul sportiv roman care a luat startul in trei probe, 100 de metri, stafeta 4 x 100 de metri…

- Marina Baboi nu a lasat nimic sa-i scape la Campionatul Național de atletism seniori și tineret desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute, la Cluj Napoca. Cea mai rapida sportiva din Romania in ultimii cinci ani și-a demonstrat o data in plus clasa, dominand categoric probele de sprint de 100 și 200…

- Boxul Craiovean are cu ce se lauda la final de saptamana. Sportiva legitimata la SCM Craiova, Eugenia Anghel, a batut tot la Zagreb (Croatia), la Campionatele Balcanice si a obtinut mult ravnita medalia de aur. Eugenia Anghel s-a impus la puncte in finala feminina, la categoria 48 kg, unde a invins-o…