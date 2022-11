Stiri pe aceeasi tema

- Medicul pediatru Mihai Craiu atrage atenția parinților ca cei mici care au fost diagnosticați cu bronșiolita acuta nu trebuie tratați acasa cu antibiotice fara a fi prescrise de catre un doctor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sfaturile medicului Mihai Craiu pentru copiii care au bronșiolita acuta. Medicul pediatru Mihai Craiu atrage atenția parinților ca cei mici care au fost diagnosticați cu bronșiolita acuta nu trebuie tratați acasa cu antibiotice fara a fi prescrise de catre un doctor.

- Virusul respirator sincițial (VRS) a afectat, in ultima luna, zeci de mii de copii. Secțiile de pediatrie sunt pline pana la refuz de copii infectați cu VRS, care duce la o forma foarte grava de bronșiolita. Virusul VRS a capatat mutații, copiii zac pe capete in spitale, iar tratamentele deja nu se…

- Semnal de alarma privind bronșiolita. Mihai Craiu, unul dintre cei mai cunoscuți pediatri din Romania, avertizeaza ca vine cel mai mare val de bronșiolite din ultimul deceniu. Explozia de cazuri este așteptata la inceputul lunii decembrie. In Franța a fost deja activat planul pentru Situații de Urgența…

- Dr. Mihai Craiu, ”managerul” Spitalului Virtual pentru Copii, atrage atenția asupra bronșiolitei la bebeluși, generata de virusul sincițial respirator (VSR), pornind de la un articol publicat in New York Times 1 noiembrie – https://www.nytimes.com/…/rsv-children-hospitals.html.. ”Autorii citeaza afirmatia…

- Bronșiolita este o infecție virala care ii afecteaza in special pe bebeluși. In aceasta toamna, bronșiolita a explodat in Franța, transformandu-se intr-o veritabila epidemie. In fața acestei realitați, tratamentul numit Beyfortus este mult așteptat, deoarece acționeaza ca un vaccin fara a fi un vaccin,…

- Lidia Buble sufera de o boala grea. Cantareața a dezvaluit in cadrul emisiunii „Sunt celebru, scoate-ma de aici” cum se manifesta aceasta boala numita nictofobia. In jungla din Republica Dominicana, a fost forțata sa infrunte simptomele teribile ale acestei afecțiuni mai puțin cunoscute pe la noi. Artista…