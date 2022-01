Stiri pe aceeasi tema

- Alina, o tanara de 34 de ani din Teleorman face acuzații grave la adresa fostului ei șef. Ea marturisește ca a fost abuzata și agresata de barbat, asta dupa ce ea i-a spus ca nu vrea sa mai lucreze peste program.

- Oana Roman nu s-a mai putut abține și a rabufnit pe rețelele de socializare, in urma declarațiilor controversate facute public de Boboteaza de Arhiepiscopul Tomisului Inalt Prea Sfințitul Teodosie. Acesta a menționat ca femeile aflate in perioada menstruației nu pot lua agheasma și anafura.

- Sunt mai bine de 17 ani de cand Liviu Vasilica a plecat dintre cei vii, dar fiului, Florin Vasilica, inca nu a revenit la sentimente numai bune in relația cu mama lui, ba dimpotriva! Dupa moartea marelui interpret, soția și fiul sau s-au razboit pentru drepturile de autor, iar acum prapastia dintre…

- Scandal aparut dupa decesul lui Victor Socaciu! Marina Almașan rupe tacerea și vine cu acuzații grave la adresa soției regretatului cantareț de folk. Ce spune vedeta despre partenera de viața a fostului soț? Marina Almașan, acuzații la adresa soției lui Victor Socaciu Marina Almașan a fost casatorita…

- Diana Șoșoaca și soțul sau au fost protagoniștii unui scandal uriaș la care a participat și o echipa din partea televiziunii Rai Uno, dar și jurnalista italiana, Lucia Goracci. Ulterior, mai mulți oficiali ai Romaniei și-au exprimat public dezacordul privind atitudinea Dianei Șoșoaca, motiv pentru care,…

- Un laborator de secventiere a noului coronavirus functioneaza, in tara noastra, insa in regim de testare. Pana in prezent, au colectate zeci de probe suspecte de Omicron, insa toate s-au dovedit a fi Delta, declara sefa laboratorului.

- Sapte persoane, printre care si reprezentanti ai rafinariei Vega din Ploiesti, vor fi aduse la audieri la sediul DIICOT Ploiesti, intr-un dosar care vizeaza ecologizarea unor bataluri de reziduuri petroliere.

- Fostul lider PNL, Ludovic Orban, și-a prezentat in aceasta dimineața demisia din grupul parlamentar al liberalilor, ceea ce reprezinta o mișcare importanta catre urmatorul pas, dupa 30 de ani petrecuți in sanul acestui partid. Acesta s-a prezentat, in urma cu puțin timp, la tribuna plenului, acolo unde…