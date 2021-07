Stiri pe aceeasi tema

- Cererea lui Britney Spears de a-l elimina pe tatal sau din rolul de co-tutore al ei și al averii sale a fost respinsa de instanța de judecata. Saptamana trecuta, avocatul artistei a cerut unei instanțe din Los Angeles sa o scoata de sub tutela judiciara sub care a trait in ultimii 13 ani, pe motiv ca…

- Pe 23 iunie 2021, Britney Spears (39 de ani) a cerut Curții Supreme din Los Angeles sa o elibereze de sub tutela tatalui ei. Pe 30 iunie, solicitarea i-a fost refuzata de catre judecator. Cantareața se afla sub conservator din anul 2008, concept legal prin care un judecator declara o persoana sau o…

- O instanța din Los Angeles a respins cererea cantareței Britney Spears de a-l elimina pe tatal ei din rolul de co-tutore al averii sale, noteaza The Guardian . Hotararea vine la o saptamana dupa ce artista a depus maruturie in fața unui judecator, cerand ieșirea de sub tutela tatalui, pe care a catalogat-o…

- Un judecator a respins miercuri cererea de a-l înlatura pe tatal cântaretei Britney Spears din rolul de co-tutore al averii ei, relateaza NBC citat de news.ro. Cererea de a-l suspenda pe James "Jamie" Spears odata cu desemnarea unei institutii financiare ca unic tutore…

- Cantareata americana Britney Spears a cerut judecatorului, miercuri, sa puna capat tutelei „abuzive”, care i-a marcat viata in ultimii 13 ani si pe care a numit-o „abuziva”, si l-a denuntat pe tatal ei pentru controlul exercitat asupra vietii ei, noteaza click.ro. Spears, in varsta de 39 de ani, a participat…

- Cantareața de 39 de ani a descris pentru prima data in fața instanței tratamentul de care are parte. James Spears este tutorele fiicei sale in urma unei decizii judecatoresti din 2008. El are acces la conturile bancare si la alte bunuri materiale ale cantareței. Britney Spears le-a spus insa judecatorilor…

- Justin Timberlake, Mariah Carey, Sarah Jessica Parker, Cher, Brandy si Rose McGowan se numara intre vedetele care au transmis mesaje de sustinere pentru Britney Spears, audiata miercuri, in premiera, in cazul tutelei sub care se afla de 13 ani, arata News.ro. Cantareata americana a cerut judecatorului…

- In contextul luptei pe care o duce cu tatal sau pentru a obține controlul asupra propriei vieți și averi, Britney Spears le-a raspuns fanilor care sunt ingrijorați pentru sanatatea ei emoționala și nu numai. Fanii artistei considera ca multe dintre postarile ei sunt suspecte și cred ca ceva este in…