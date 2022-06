Stiri pe aceeasi tema

- La 19 ani distanta de la momentul memorabil de la premiile MTV, Britney Spears si Madonna s-au sarutat din nou. Cele doua vedete au recreat momentul pasional in timpul nuntii lui Britney, care a avut loc pe 9 iunie.

- Paris Hilton urma sa fie DJ vineri, 9 iunie, la un eveniment gazduit de președintele Joe Biden, scrie Daily Mail. Vedeta a refuzat insa ocazia de a mixa pentru liderul de la Casa Alba, in favoarea lui Britney Spears. Paris a participat la nunta bunei sale prietene, eveniment ce a avut loc la casa ei…

- Misty și Keo formeaza un cuplu de 8 ani, iar aceștia iși doresc acum sa faca pasul cel mare și sa se casatoreasca. Iubita artistului a dezvaluit cum a fost ceruta in casatorie. Relația lui Misty cu Keo a fost plina de obstacole, insa cei doi au reușit sa treaca impreuna peste orice. Se iubesc de 8 ani,…

- Apar informații tulburatoare despre viața pe care Iulia, mamica din Timișoara care s-a aruncat de pe acoperișul unui bloc, ar fi dus-o de cand a divorțat de tatal copiilor sai. Fosta soacra a femeii a povestit cine este persoana care ar fi avut o mare influența in decizia tulburatoare a tinerei de a-și…

- Gabi Badalau face nunta in Bolintin Vale, in super localul familiei, unde, in urma cu mai mulți ani, a investit aproape 5 milioane de euro. Protagonista evenimentului este Sabina Badalau, casatorita, in iunie 2019, cu Razvan Marica. Cei doi au avut, atunci, o petrecere pe malul lacului Snagov, insa…

- Maria Lungu a avut parte de o experiența la care nu se aștepta niciodata. Tanara de 27 de ani era pe cale sa se casatoreasca, dar la petrecerea burlacilor viitorul soț a inșelat-o. Ea a aflat și i-a spart capul cu un pahar.