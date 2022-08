Stiri pe aceeasi tema

- British Airways oprește vanzarea de bilete noi pentru zborurile pe distanțe scurte de pe Heathrow, dupa ce zeci de mii de zboruri au fost anulate in aceasta vara, in condițiile in care industria se lupta sa faca fața cererii de transport aerian pe fondul

- Compania aeriana americana Delta Air Lines a facut ceea ce a numit un pas „creativ” pentru a rezolva problema uriasa a bagajelor pentru pasagerii care trec prin Aeroportul Heathrow. Compania aeriana a zburat un avion de la Londra catre hub-ul sau din Detroit plin cu 1.000 de bagaje pierdute si zero…

- Prețul biletelor de avion in Europa va crește cu 21% pina la sfirșitul anului 2022. Despre acest lucru scrie L'Echo cu referire la prognoza companiei de asigurari Allianz. Din cauza grevelor, a creșterii prețurilor la combustibil și a lipsei personalului de deservire, companiile aeriene europene sint…

- Cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie, ca si altele din Europa, se lupta sa faca fata cererii mari, care si-a revenit dupa pandemie. Aeroportul Heathrow a avut plecari zilnice intre 110.000 si 125.000 de pasageri, in iulie si august 2019. Companiile aeriene de la Heathrow au raspuns deja la…

- Aeroportul Heathrow din Londra a anunțat marți, 12 iulie, ca va limita in aceasta vara numarul de pasageri care pleaca de pe terminal la 100.000 oameni pe zi, pentru a reduce cozile, intarzierile la bagaje și anularile de zboruri, și a cerut companiilor aeriene sa nu mai vanda bilete pentru zborurile…

- Dupa o problema cauzata de varianta Omicron a coronavirusului, cererea de calatorii a revenit, companiile aeriene pariind pe calatoriile din vacanta de vara, in perioada iulie-septembrie, pentru a-si spori profitul. Dar grevele si lipsa de personal forteaza companiile aeriene sa anuleze mii…

- Wizz Air se asteapta sa fie nevoita sa reduca zborurile in aceasta vara din cauza lipsei fortei de munca si a grevelor de pe aeroporturile europene, a declarat luni compania aeriana low-cost, provocand declinul actiunilor sale cu aproximativ 5-, transmite Reuters. Directorul general al Wizz Air, Jozsef…

- In aceasta vara crește nu doar prețul biletelor de tren, cea mai mare companie aeriana din Europa anunța un nou val de scumpiri al curselor aeriene. Tarifele urca cu aproape 10%.Directorul general al Ryanair Group, Michael O'Leary, a anuntat marti ca rezervarile la cea mai mare companie aeriana din…