Liverpool, in nordul Angliei, si Glasgow, in Scotia, sunt cele doua orase ramase in cursa pentru a gazdui editia din 2023 a concursului Eurovision, care va avea loc in Marea Britanie in numele Ucrainei din cauza razboiului declansat de Rusia, a anuntat marti BBC, citat de AFP si Reuters.

Premierul britanic, Liz Truss, intentioneaza sa extinda cotele de imigranti care intra in Marea Britanie pentru a atenua lipsa de muncitori in sectoare precum serviciile sociale, agricultura si transporturile, potrivit ziarelor britanice The Times si Financial Times - relateaza duminica EFE si Reuters.

Luni, cand vor avea loc funeraliile reginei Elisabeta a II-a, mii de persoane din Marea Britanie se vor confrunta cu programari la medic anulate, banci de alimente si supermarketuri inchise in contextul acestei zi nationale neasteptate, informeaza Reuters.

Gambia a ordonat marți importatorilor și magazinelor sa suspende vanzarile tuturor marcilor de sirop de paracetamol, in timp ce guvernul investigheaza o presupusa legatura intre acest medicament și moartea a zeci de copii, potrivit Reuters.

Optiunile guvernului britanic de a sprijini persoanele care se confrunta cu cresterea puternica a preturilor energiei includ acordarea de imprumuturi furnizorilor de energie care ar putea reduce facturile cu pana la 500 de lire sterline pe an, a informat publicatia Daily Telegraph, citata de Reuters.

India a confirmat luni primul sau deces provocat de variola maimutei, cel al unui tanar barbat din statul Kerala din sudul tarii, care este considerat cea de-a patra victima cunoscuta in cadrul actualului val al epidemiei cauzate de aceasta boala, informeaza Reuters.

Cumparatorii rusi trec la produse alimentare mai ieftine, in urma scaderii veniturilor reale disponibile, a anuntat luni cel mai mare retailer alimentar al tarii, X5 Group, inflatia ridicata afectand puterea de cumparare, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Ministerul de Externe rus a criticat joi SUA si Marea Britanie pentru ajutorul acordat Ucrainei in instruirea fortelor armate ale acesteia, calificand acest sprijin drept parte a 'razboiului hibrid' dus de tarile NATO impotriva Rusiei, relateaza Reuters, conform AGERPRES.