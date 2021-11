Britanic arestat: A ameninţat cu moartea o deputată Politia irlandeza a anuntat sambata ca a arestat un barbat in varsta de 41 de ani care, potrivit presei irlandeze, a amenintat ca va ucide o parlamentara britanica la cateva zile dupa uciderea deputatului conservator David Amess. Politia din Douglas, o suburbie a orasului Cork (sudul Irlandei), ‘‘a perchezitionat in aceasta dimineata, sambata 6 noiembrie 2021, o proprietate rezidentiala’‘, a declarat politia irlandeza pentru AFP. ”In timpul perchezitiei, au fost confiscate mai multe obiecte electronice, si un barbat de 41 de ani a fost arestat sub suspiciunea de amenintare impotriva unei persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

