- Brigitte și Florin Pastrama au lasat fițele in urma și au inceput sa munceasca cot la cot cu muncitorii pe care i-au angajat. Deoarece iși doresc ca totul sa iasa perfect și lucrurile sa mearga ca pe roate la șantierul lor, cei doi soți se expun oricarui risc. Ei bine, cu un personal numeros, și-au…

- Știm cu toții ca inca de la inceput au avut parte de o poveste de dragoste plina de nabadai, astfel destul de rar se gasea o zi in care sa nu se certe. Ei bine, Brigitte și Florin Pastrama au vorbit in direct la Antena Stars despre certurile lor, dar și despre cat de mult au stat separat.

- Brigitte este o femeie teritoriala, știind ca atunci cand ceva este al ei, nimeni și nimic nu i-l mai poate lua. Cand vine vorba de familia ei, regula nu se schimba, ba chiar masurile de precauție sunt și mai mari. Vedeta a povestit la Antena Stars ce face ea pentru a-și ține soțul „sub papuc” , dar…

- Florin Pastrama a facut un gest surprinzator in timp ce soția sa era luata la audieri. Ce se intampla in controversata familie? Cei doi au fost recent puși sub control judiciar, masura luata pentru viitoarele 60 de zile. Florin Pastrama, gest șocant in timp ce Brigitte a fost luata la audieri Momente…

- Silviu Prigoana va fi ginere a șaptea oara! Omul de afaceri și fost politician care a hotarat sa iasa la pensie anul trecut, s-a logodit cu iubita sa, Mihaela Botezatu in Las Vegas, in urma cu cinci ani. Insa Prigoana (57 de ani) vrea cununie religioasa și petrecere de nunta. Prigoana și fosta sa soție,…

- Brigitte și Florin Pastrama au fost escortați de oamenii legii la sediul Poliției, unde au fost nevoiți sa ofere declarații cu privire la afacerea lor cu maști de lux care se pare ca ar fi contrafacute. Intre timp, polițiștii au descarcat probele adunate din casa soților Pastrama, iar pe una dintre…

- Antonia a primit inelul de la Alex Velea, dupa opt ani de relație. Timp in care s-a luptat in instanța sa divorțeze de fostul soț, azi solista a facut marele anunț. Frumoasa a ținut sa dea marea veste printr-o fotografie sugestiva, avand pe deget inelul de logodna. O bijuterie impresionanta, cu piatra…

- Poliția Romana a efectuat percheziții la domiciliul soțiluor Pastrama, in urma unei acuzații de producere și comercializare de produse contrafacute. Ajunși la Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, oamenii legii au gasit probe care i-ar putea incrimina pe Brigitte și Florin Pastrama.