- Brigitte Pastrama și soțul ei au fost puși, joi, sub control judiciar pentru 60 de zile, au declarat surse judiciare pentru ziarul Libertatea. Cei doi soți sunt acuzați ca ar fi vandut maști de protecție contrafacute, reprezentand branduri de lux. Polițiștii au facut joi dimineața percheziții acasa…

- In urma a 40 de percheziții domiciliare efectuate de procurorii DIICOT și polițiștii SCCO Bistrița-Nasaud, 20 de persoane au fost duse la audieri. Anchetatorii au descoperit ca, infractorii nu se ocupau doar cu traficul de țigari, ci și cu trafic de droguri și de motorina. In urma descinderilor, procurorii…

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au mers la societatea de termoficare Colterm, subordonata Primariei municipiului Timisoara, de unde au ridicate acte intr-un dosar de delapidare si infractiuni de fals. The post Mai multe dosare au fost ridicate de poliție de la Colterm.…

- Doua sunt principalele ipoteze vehiculate in cazul morții violente a lui Ioan Crișan, omul de afaceri aradean mort marți dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a explodat in parcarea unui supermarket Profi. O prima ipoteza este legata de un TIR cu țigari de contrabanda confiscat luni, la inceputul…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la trei ani de inchisoare un craiovean de 55 de ani, acuzat ca a incercat sa mituiasca cu 500 de euro un politist de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice(SICE). Pedeapsa cuprinde o alta mai veche, primita intr-un dosar de contrabanda.…